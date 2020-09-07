شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة مقتل “كشكوش” أثناء قتاله في صفوف الحوثيين بالجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى مصدر مقرب من أسرة الممثل سليمان داود المشهور بـ"كشكوش"، مقتله في محافظة الجوف أثناء قتاله مع الحوثيين.

وقال المصدر إنه لا صحة للأخبار التي أشيعت عن مقتل كشكوش، داعياً الناشطين إلى تحري المعلومة قبل نشرها وفقاً للخبر اليمني.

ويقاتل الممثل داوود في صفوف الحوثيين منذ سنوات وسبق أن ظهر في جبهات الساحل الغربي في فيديو مصور يهاجم طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية.