شكرا لبحثكم عن خبر إعدام بلقيس فرحان لتورطها في قتل "طفل البساتين" بعدن (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذت صباح اليوم الأحد السلطات القضائية بالتنسيق مع السلطات الأمنية في عدن جنوبي اليمن، حكم القصاص بآخر المدانين بقضية اغتصاب وقتل الطفل محمد سعيد البارودي المعروف ب "طفل البساتين".

وأعدمت السلطات القضائية المدانة بلقيس فرحان قايد "34"عاما رميا بالرصاص بساحة عامة في البساتين بمديرية دار سعد.





وأشرف على تنفيذ حكم القصاص بحق المدانين، كلاً من د. يزيد عطروش، ومدير وحدة الطب الشرعي صلاح محمد حسين، وبحضور وكيل نيابة دار سعيد ومدير شرطة دار سعد الذرحاني وقائد قطاع المنصورة العقيد كمال الحالمي وعدد من القيادات الامنية والعسكرية.

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وعقب الانتهاء من تنفيذ حكم الإعدام، نُقلت جثمان المدانة إلى مستشفى الصداقة لتسليمها لذويها.

وكان القضاء قد أدان العام الماضي ثلاثة من المتهمين في قضية اغتصاب وقتل طفل البساتين، وتم إعدام اثنين منهم العام الماضي أمام حشد من الناس في منطقة دار سعد شمال عدن، فيما تم تأجيل إعدام المدانة الثالثة نظرا لكونها حامل بطفل وهي التي تم تنفيذ حكم الإعدام عليها اليوم.