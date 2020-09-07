شكرا لبحثكم عن خبر الزنداني يوضح حول ترحيل اليمنيين المخالفين من السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال السفير اليمني لدى السعودية، شائع محسن الزنداني، إن ترحيل بعض اليمنيين من السعودية، يرجع لمخالفات القوانين والأنظمة النافذة في المملكة.

و أكد السفير الزنداني أنهم في السفارة لا يملكون أي صلاحية في وقف الترحيل مشيرا إلى أن السفارة تضمن أن تتم عملية الترحيل بطرق قانونية وإنسانية منظمة بالتعاون مع إدارة الوافدين في السفارة و الجهات المختصة في المملكة.

وأوضح أن السفارة تقوم بمراجعة أقسام الشرطة و أماكن الموقوفين في الجهات المختصة بالمملكة خدمةً للمواطنين.





و لفت إلى وجود لجان متخصصة بالنزول الميداني إلى كل مكان في المملكة لإجراء المعاملات القنصلية و توصيلها للمواطنين مجاناً.