شكرا لبحثكم عن خبر القبض على ثلاثة شبان يمنيين تشبهوا بالنساء في حفل عرس احد اصدقائهم! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أرتدى ثلاثة شبان يمنيين، ملابس نسائية ومكياج وقاموا بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم بإحدى قرى مديرية بعدان، محافظة إب؛ وفقا لوثيقة رسمية.

ووصف الوثيقة الموجهة الى ادارة البحث الجنائي، الشبان الثلاثة الذين ينتمون الى قرية مرارة، بانهم “دواشين” و”متشبهين بالنساء”.

و نوهت الوثيقة بان الشبان قاموا بالرقص الماجن ونشره فيديو على موقع الفيسبوك، في اجراء وصف بانه مخالف للدين والعادات والتقاليد.

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و في ذات السياق، قالت مصادر امنية انه تم اليوم السبت القاء القبض على الشبان الثلاثة.

غير ان نشطاء اعتبروا ما قام به الشبان، في عرس قريبهم يعد نوع من المرح والدعابة.

واستنكروا معاقبتهم والتشهير بهم والزج بهم في السجن، معتبرين ذلك سلوك “داعشي” وسيصبح الممثل محكوم عليه بالإعدام سلفاً.