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يزيد بن سلمان - شبوة - الأرصاد يوضح خارطة هطول الأمطار خلال الـ72 ساعة القادمة



توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة و متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات والسواحل الجنوبية والشرقية، خلال الـ٧٢ ساعة القادمة.

وأشار المركز إلى أن فرص هطول الأمطار الرعدية ستتحسن يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، على سلسلة المرتفعات الشمالية و الجنوبية الغربية و أجزاء من الهضاب الداخلية و السواحل الجنوبية و الشرقية والمناطق المحاذية لها.

كما توقع المركز أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئيا و مغبر نسبياً على الصحاري، و غائم جزئياً بوجه عام على أرخبيل سقطرى، مع رياح شديدة تصل أعلى سرعة لها إلى ٤٥ عقدة

