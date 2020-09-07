شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون توقف أول مستشفى عن العمل بسبب نفاد الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين عن توقف العمل في أول مستشفى تابع لها جراء نفاد الوقود، محذرة من التوقف الكلي لكافة المنشآت الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين أن "مكتب وزارة الصحة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أعلن توقف الخدمات الطبية في مستشفى ياسر وثاب في مديرية خيران المحرق، بسبب نفاد المحروقات في المستشفى".

واعتبر مكتب الصحة في حجة توقف المستشفى "كارثة إنسانية تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي في المحافظة". ووفقاً للمصدر نفسه حذر ناطق وزارة الصحة يوسف الحاضري من التوقف الكلي لكافة المنشآت الصحية بسبب نفاد الوقود.



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وقال الحاضري "من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة المشتقات النفطية".

وأضاف أن أكثر من 400 مستشفى حكومي وخاص في الجمهورية تعاني من أزمة المشتقات النفطية.

واتهم الحاضري المنظمات الدولية بأنها تهتم بجمع الأموال ولاتلتفت بجدية للأزمة الإنسانية في اليمن

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا الأحد الماضي، أطراف الصراع في اليمن، إلى العمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول إلى حل يضمن حصول اليمنيين على احتياجاتهم من الوقود واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب الموظفين الحكوميين.