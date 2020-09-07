شكرا لبحثكم عن خبر "عبد الملك الحوثي" يخسر ثلاثة من أبرز قيادته بينهم محافظ محافظة البيضاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
لقي ثلاثة من أبرز قيادات جماعة الحوثي، بينهم علي المنصوري المعين من قبل الجماعة محافظًا للبيضاء، برصاص قوات الجيش، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقالت مصادر إعلامية، إن "ثلاثة من أبرز من قيادات جماعة الحوثي، هم "علي المنصوري والمعين من قبل الجماعة محافظًا للبيضاء، والعقيد محمد الصوفي، ركن استطلاع لواء ما يُسمى بـ"الصماد" التابع للجماعة والقيادي الميداني عبد الله البطاحي".
وبحسب المصادر، فإن المنصوري، توفي متأثرا بجراحه، التي أصيب بها خلال المواجهات مع الجماعة في محافظة مأرب، خلال الأيام الماضية.
وتكبدت الجماعة خسائر فادحة، حيث لقي العشرات من الجماعة مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة، في محافظة مأرب، خلال الأسابيع الماضية.
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