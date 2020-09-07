شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يتخذون قرارا جديدا بخصوص قصر الحمد التاريخي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت جماعة الحوثيين إن لجنة عليا قامت بمعاينة الساحة المحيطة بفندق دار الحمد التاريخي بعد أنباء عن محاولة لتحويله إلى مقبرة.
وأوضحت أن الجهات المعنية ستعمل على منع تحويل ساحة القصر التاريخي الى مقبرة، بما في ذلك "رفع الجثامين وضبط من قام بدفنها في ساحة الدار الخميس الماضي".
يأتي ذلك بعد انتقادات من قبل ناشطين لتحويل القصر التاريخي في صنعاء إلى مقبرة لقتلى الجماعة.
ويعد دار الحمد من الآثار التاريخية والمساحات المحيطة به محمية طبيعية، حيث كان القصر مملوكا لأحد أشقاء الإمام أحمد حميد الدين.
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