شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطالب مواطنيها بسرعة بيع جميع ممتلكاتهم في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت السلطات الكويتية مواطنيها في سلطنة عمان من استمرار احتفاظهم بملكية عقاراتهم أو أراضيهم بعد صدر مرسوم سلطاني من سلطان البلاد هيثم بن طارق.

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسومًا سلطانيًا مفاجئًا، منع خلاله الأجناب من تملك الأراضي والعقارات داخل البلاد، وقصر تملكها على المواطنين فقط.

وطالبت سفارة الكويت لدى سلطنة عمان بالمواطنين الكويتيين الذين يمتلكون أراض أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة ضرورة التصرف في هذه الأملاك نحو نقل ملكيتها بالطرق القانونية الى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

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وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أن السفارة شددت في بيان صحفي، الأحد، أن ذلك يأتي تنفيذًا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في تلك المواقع.

وأضافت أن المواقع التي يحظر تملك غير العمانيين فيها للأراضي والعقارات هي:

- محافظة مسندم - البريمي - الظاهرة - الوسطى - ظفار (عدا صلالة).