مقاتلات التحالف تشن أكثر من 38 غارة على الحوثيين أغلبها في محافظة مأرب (تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي الأحد أكثر من38 غارة على مواقع وتحركات الحوثيين أغلبها في محافظة مأرب . وقالت مصادر إعلامية رصدها "المشهد اليمني" اليوم إن مقاتلات التحالف نفذت 19 غارة على مناطق متفرقة من مديرية ماهلية و5 على مديرية العبدية بمحافظة مارب . وأضافت، أن المقاتلات نفذت غارتين على مديرية سفيان بمحافظة عمران بعد محاولة المليشيا تحريك منصات إطلاق صواريخ . هذا خسروا المليشيا الحوثية خلال شهر أغسطس فقط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وهو ماجعل المليشيا تجوب القرى والمديريات بحثا عن مقاتلين جدد أغلبهم من الأطفال الفقراء والذي تستغل المليشيا ظروفهم الاقتصادية .

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