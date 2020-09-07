شكرا لبحثكم عن خبر وزير بحكومة مليشيات الحوثيين يدعو إلى السلام في مأرب .. ومواطن مأربي يرد عليه ردا موجعا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا وزير التعليم العالي في حكومة مليشيات الحوثي حسين حازب إلى السلام في مأرب ووقف الإقتتال ووقف نزيف الدم ، في حين رد عليه أحد المعلقين من أبناء مأرب برد مقنع مهاجما إياه

و قال حازب : " صقور الرجال ترد مقادير السماء..اتمنى أن اسمع هذه الصقور يظهروا من بين غبار المعركة وميدانها لصنع السلام وحجب ستر الطرفين من نزيف الدم بين اشجع الرجال من الطرفين، ومن استطاع مواجهة القادم بشجاعة فيما سبق،يستطيع أن: يصنع معه السلام لمارب ولليمن كله.

وتابع حازب في منشور له على صفحته بفيس بوك : يا قوم ألامر بايديكم الان لصنع التاريخ وخاتمة يتحدث بها اليمن والعالم ..فمدوا ايديكم لبعضكم واصنعوا السلام والتاريخ وتعرفوا على بعضكم البعض..؟؟ .

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ورد أحد ابناء مأرب على منشور حازب ، حيث قال : " من جاء من صعده إلا بلاد مراد مسقط راسك يا شيخ حسين ولعبديه ماجاء لمد يد السلام بل جاء للقتل ولدمار وينشر في الارض الفساد .

وتابع المواطن بقوله : " كان من الأجدر بك وبأمثالك من مشايخ وأعيان مراد خاصه ومارب عامه الذي في صنعاء تحت سلطه ذالك العدو الغاشم ان تحددوا موقف وان ترفعوه من بلادكم ومن قتل ابنائكم لان لاهو ولا غيره با يحكم على قبائل مارب بالقوة او بصميل " .

كما توزعت التعليقات على منشور الشيخ حسين حازب بين المستغرب والساخر من ذلك المنشور كون حسين حازب أحد أكبر المحرضين على تسليم مأرب للحوثيين وقتال الشرعية.