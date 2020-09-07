شكرا لبحثكم عن خبر عشرات القتلى في مواجهات شرسة بين القبائل ومليشيا الحوثي بـ ”قيفة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر قبلية، مساء اليوم الاحد، باندلاع مواجهات شرسة في "قيفة" رداع بمحافظة البيضاء.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" ان معركة شرسة احتدمت مساء اليوم بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل بأطراف قرية الزوب، بعد كمين خلف أكثر من٤٠قتيل من المليشيا.

ونوهت المصادر بأن رجال القبائل اغتنموا طقم ذخائر وأحرقوا آخر بمن فيه من المسلحين التابعين للمليشيا.

وتشهد المنطقة توتر حاد بين القبائل والمليشيا بعد معارك عنيفة وتفجير منازل لمغتربين من قبل المليشيا خلال الايام الماضية.