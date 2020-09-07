شكرا لبحثكم عن خبر ردا على استهداف مليشيات الحوثي للسعودية...خبير عسكري يمني يدعو إلى تفعيل جميع الجبهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الخبير العسكري اليمني العقيد "يحيى ابو حاتم" ان مليشيات الحوثي لن توقف في استهداف السعودية مالم يتم تفعيل كل الجبهات العسكرية.

واكد ابو حاتم، بان محاولاتها المتكررة في إستهداف المناطق السكنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مالم يتم تحريك جميع الجبهات وتحرير الحديدة.

وقال ابو حاتم في تغريدة له: ‏لن تتوقف جماعة الحوثي الإرهابية عن محاولاتها المتكررة في إستهداف المناطق السكنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية مالم يتم تحرير مدينة الحديدة وتفعيل كل الجبهات العسكرية واستهداف قيادات الجماعة الإرهابية.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية أعلنت عن تنفيذ هجوما على مطار أبها الدولي بعدد من الطائرات المسيرة .