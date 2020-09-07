شكرا لبحثكم عن خبر خطر داهم يهدد ”الاتصالات” بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للاتصالات ، الاحد، عن خطر داهم يهدد "الاتصالات" بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن الخطر يتمثل في أسلاك الكهرباء التجارية التي يتم تمديدها بجانب تمديدات الاتصالات.

وبينت المصادر أن تلك التمديدات تتسبب في إتلاف وتعطيل كابلات الالياف الضوئية، وكذلك التشويش على الاتصالات.

وكانت عدد من فروع المؤسسة العامة للاتصالات بدأت بتنفيذ حملات ميدانية لإزالة تلك التمديدات التابعة لمحطات كهربائية تجارية مملوكة لنافذين بمليشيا الحوثي، التي تمثل خطر يهدد الكابلات.