شكرا لبحثكم عن خبر بيان من التحالف العربي بشأن العملية العسكرية التي أعلنت عنها المليشيات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، عن إحباط عميلة عسكرية للمليشيات الحوثي كانت تستهدف الأراضي السعودية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية، إن القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية.

وأضافت أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

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وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدف الأراضي السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، إن المليشيات نفذت هجوما واسعا على مطار أبها الدولي بعدد من الطائرات المسيرة .

وأضاف سريع في بيان مقتضب على صفحته بتويتر: "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما واسعا على مطار أبها الدولي بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة".

وتابع المتحدث العسكري باسم المليشيات، أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي المتواصل للتحالف العربي.