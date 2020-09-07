شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن تحرير مناطق جديدة في محافظة الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الأحد، تحرير مناطق جديدة، في محافظة الجوف شمالي اليمن، بعد معاك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن أبطال القوات المسلحة شنو هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي شمال النضود.
وأضاف المركز في بيان مقتضب على تويتر، إن الجيش الوطني حرر عدداً من المواقع أهمها قرن بن عجيل، وتبة الصليحي، والمحازيم.
وأشار الى أن مليشيا الحوثي الإنقلابية، تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهة النضود، وتمكنت قوات الجيش من أسر عدد كبير من عناصر المليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يعلن تحرير مناطق جديدة في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.