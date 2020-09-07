شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن تحرير مناطق جديدة في محافظة الجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء الأحد، تحرير مناطق جديدة، في محافظة الجوف شمالي اليمن، بعد معاك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن أبطال القوات المسلحة شنو هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي شمال النضود.

وأضاف المركز في بيان مقتضب على تويتر، إن الجيش الوطني حرر عدداً من المواقع أهمها قرن بن عجيل، وتبة الصليحي، والمحازيم.

وأشار الى أن مليشيا الحوثي الإنقلابية، تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهة النضود، وتمكنت قوات الجيش من أسر عدد كبير من عناصر المليشيات.