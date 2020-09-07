شكرا لبحثكم عن خبر بسبب ماس كهربائي.. تفحم جثة عامل بمصنع أسمنت الوطنية في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية انه وصلت الى مستشفى ابن خلدون العام في مدينة الحوطة بمحافظة لحج، اليوم الأحد، جثة عامل متفحمة بسبب ماس كهربائي.

وقالت المصادر أن العامل "عبد علي سالم" من أبناء عقان بمديرية المسيمير، لقي مصرعه في حادث ماس كهربائي خلال عمله في مصنع الوطنية للأسمنت.

وقرر الكادر الطبي المشرف إيداع جثة المتوفي في ثلاجة المستشفى، إلى حين استكمال الاجراءات القانونية وتسليمة لذويه.