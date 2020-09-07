شكرا لبحثكم عن خبر بالصور: شاهد مجموعة من الحوثيين يسلمون أنفسهم للجيش الوطني بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد من أسر مجموعة من أفراد ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني أسرت مجموعة من أفراد ميليشيا الحوثي في جبهة العلم على الحدود بين محافظتي مأرب والجوف.

وأظهرت صور لحظات استسلام مجموعة من أفراد ميليشيا الحوثي في مأرب أمام قوات الجيش الوطني.

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