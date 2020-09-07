شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد لحظات استهداف مقاتلات التحالف تجمعا حوثيا كبيرا في صعدة ومصرع أكثر من 60 فرد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عشرات الغارات الجوية استهدفت بها معسكرات وتعزيزات ومواقع حوثية في محافظات يمنية مختلفة.

وأظهر فيديو مصور لحظات استهداف معسكر ليلان في محافظة صعدة حيث دمرت الغارات المعسكر بالكامل.

وبحسب الفيديو فإن أحد الغارات استهدفت تجمعا حوثيا في المعسكر.

وأفادت مصادر عسكرية بأنه الغارات أسفرت عن مصرع أكثر من 60 فردا حوثيا في محافظة صعدة.

ويأتي هذا بالتزامن مع ضربات موجعة تتلقاها ميليشيا الحوثي في جميع جبهات القتالي حيث شهدت الجبهات نفوقا جماعيا لأفراد الميليشيا الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : شاهد لحظات استهداف مقاتلات التحالف تجمعا حوثيا كبيرا في صعدة ومصرع أكثر من 60 فرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.