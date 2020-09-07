شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أرملة يمنية تبكي بحرقة من تصرف مشرف حوثي نهب أرضيتها في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة البيضاء، اليوم الاحد، بان أحد مشرفي مليشيا الحوثي قام بنهب أرضية إمرأة أرملة.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" ان دموع المرأة التي تنهمر بحرقة إزاء المشرف الذي يحاول نهب ارضيتها وبناتها السبع بعد وفاة زوجها، لم تهز شعرة لأهل البيضاء ضد تصرفات المليشيا.

واشارت المصادر الى أن المرأة هي من تملك الارضية بشهادة كافة جيرانها، و صرفت أكثر من ثلاثة ملايين ريال مقابل استخراج مخطط وتصريح بناء، ومعاملات أخرى، استعدادا لبناء الأرضية التي اشتراها زوجها المتوفي قبل ثلاثين عاما، في حارة "الحنكة" بمديرية الصومعة.

Advertisements

وكان قيادي حوثي زعم أن تلك الأرض تابعة للأوقاف، رغم أنها قديمة الملك، وما اختلق هذا العذر إلا ليمرر مشروعه ويحفظ ماء وجهه المهدور بمظالم الناس، وانتهاك حقوقهم.

ومنذ ثلاثة أشهر، وحتى اليوم تنهمر عيون الأرملة المظلومة بالدموع وهي تفتش عن العدالة، أمام أنظار المليشيا التي يحدث ما يحدث من مظالم، وهي تبارك وتؤيد.