شكرا لبحثكم عن خبر ”الزنداني” يثير الجدل مجددا : فيضانات السودان سببها التحول الى العلمانية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

اثار منشور نشره نجل الداعية اليمني الشهير عبدالمجيد الزنداني "محمد" جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي .

وقام الزنداني بنشر عدد من الصور من الفيضانات التي ضربت جمهورية السودان مع صورة أخرى لإعلان تحول السودان الى دولة علمانية معللا سبب الفيضانات بتحول السودان الى العلمانية .

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وكتب الزنداني على تلك الصور "ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون" في إشارة منه الى ان سبب فيضانات السودان هو التحول الى العلمانية .

وشن ناشطون هجوما على الزنداني مؤكدين ان الفيضانات ضربت السودان قبل اعلان التحول الى العلمانية بأيام.

ودعا ناشطون الزنداني الى الكف عن حشر الدين في أمور تحدث سنويا وفقا للتغيرات الطبيعية في المناخ مشيرين الى ان السودان واغلب الدول ومن بينها اليمن دائما ماتضربها الامطار في فصل الصيف والخريف .

يذكر ان الزنداني اشتهر بإثارته الجدل داوما حيث اثار جدلا كبيرا ابان الموجة الأولى لفيروس كورونا بادعائه عن اكتشاف علاج للمرض الذي ارعب العالم في هذا العام .