شكرا لبحثكم عن خبر مصدر حكومي: الرئيس ”هادي” لن يشكل الحكومة قبل تنفيذ الشق السياسي والعسكري لإتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر حكومي وفقا لمحرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة القطرية أن الرئيس عبدربه منصور هادي لن يشكل حكومة جديدة قبل تنفيذ الشق السياسي والعسكري لإتفاق الرياض – حسب قوله .

وقال المراسل أحمد الشلفي إنه :"بحسب مصدر حكومي فإنه لا أمل في إنفاذ اتفاق الرياض وهادي لن يشكل حكومة جديدة قبل تنفيذ الشق السياسي والعسكري".

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واضاف الشلفي :"وبحسب المصدر نفسه فإن الإماراتيين حاضرين في كل التفاصيل وضباطهم من يديرون المشاورات بواسطة الانتقالي".

وعلق الشلفي على عودة الحكومة الشرعية إلى محافظة سقطرى، حيث قال :"أما عودة الحكومة إلى سقطرى فإنها مستحيلة بحسب المصدر ..يكسبون الوقت فقط".

وكانت مصادر إعلامية كشفت انه سيتم تعيين الحكومة اليمنية خلال اليومين القادمين وهو مانفاه الشلفي نقلا عن مصادر حكومية