شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يناقش تسريع تنفيذ المشاريع السعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، مع المهندس أحمد مدخلي مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن - مكتب عدن عدداً من آليات تنفيذ مشاريع البرنامج في العاصمة عدن.

وتطرق الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بديوان المحافظة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بعدن بدر معاون، ووكيل أول المحافظة محمد نصر شاذلي، إلى مصفوفة مشاريع البرنامج في المجالات كافة التي يجري العمل على تنفيذها وأسباب بطىء التنفيذ في بعض المشاريع، والاتفاق على حل الاشكاليات المتعلقة بها وسرعة إنجازها .

وفي كلمة له خلال الاجتماع، أكد المحافظ على عمق الشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الحرب والتنمية، مشدداً على ظرورة تعاون الجميع لانجاح خطط إعادة الاعمار مجددًا ثقته في الاشقاء للوقوف الى جانب المدينة وسكانها.

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ولفت المحافظة لملس إلى أن قيادة العاصمة عدن تقدر جهود قيادة البرنامج السعودي وستعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه تنفيذ مشاريع البرنامج.

من جانبه أكد المهندس المدخلي، حرص إدارته على تنفيذ مشاريع البرنامج في الوقت المحدد لها وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار المدخلي إلى أن هذا اللقاء يعتبر فاتحة للقاءات قادمة ستجمعه بالمحافظ في إطار التنسيق الثنائي المشترك، مستعرضا في ختام كلمته المشاريع المُنجزة والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع التي سيتم تدشين العمل فيها قريباً.

وتشمل خطة البرنامج عشرات المشاريع في مجالات الطرق والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى القطاع التعليمي بجامعة عدن والمعاهد المهنية والعلمية، وكذا الشباب والرياضة ومطار عدن والحدائق والمتنفسات والإنارة وغيرها من المجالات.