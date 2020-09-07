شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. يمني يطلق النار على طليقته وابنته في إدارة الامن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الاحد، بان مواطن يمني قام بإطلاق النار على طليقته وابنته في إدارة الامن بمديرية المشنة، محافظة إب.
وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن مواطن من ابناء محافظة حجة، ويسكن بمدينة إب، قام بتطليق زوجته، قبل حوالي شهر، وأراد اخراجها وابناءها وبناتها من منزله، لكنها رفضت كون المنزل المكان الوحيد لها و لأولادها.
وبينت المصادر أن مشاجرة بين الطليقين، انتهت في إدارة أمن المشنة بعدما اخذوا على الرجل السلاح وسلموه لإدارة الامن، الذين اعادوا له سلاحه بعد ساعات ليعود ويطلق النار بهذا الشكل(كما في الفيديو).
واشارت المصادر الى أن طليقته أصابته في راسه وقامت قوات الامن بأخذ سلاحه مرة أخرى ليتم تحويله الى النيابة التي أمرت اليوم بحبسهما ليخرج بعدها الاب بضمانه، فيما لاتزال ابنته و أمها (طليقته) في السجن لعدم وجود ضمانة.
وارتفعت جرائم الطلاق والقتل والانتحار في الآونة الاخيرة في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، كغيرها من المحافظات الاخرى.
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