شكرا لبحثكم عن خبر الحكم بإعدام خلية حوثية في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، حكماً بالإعدام تعزيرا ضد خلية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران متورطة في جرائم اغتيالات استهدفت ضباط في الجيش الوطني والاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش.

وعقدت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، جلسة علنية برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة وبحضور وكيل النيابة العامة العسكرية، للنطق بالحكم على المتهمين الذين تم القبض عليهم في وقت سابق من العام الماضي.

و قضت المحكمة بالإدانة للمتهم ”طاهر علي داوود المرهبي” وآخرين ثبت تورطهم في جرائم تدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب.

وقضى منطوق الحكم النهائي بالإعدام تعزيراً لخمسة متهمين وتبرئة المتهم السادس.

كما صدر الحكم في القضية الجنائية رقم (34) لسنة 2018 ج.ج قضى بإلزم النيابة العامة العسكرية بالتحقيق مع 180 متهماً المشمولين بقائمة التصدي المقدم من ممثل وزارة الدفاع تضم المدعو عبدالملك الحوثي وقيادات عسكرية وسياسية وقضائية بينها قضاة منتحلين صفات في المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ورئاسة مجلس النواب، وذلك في التهم المنسوبة إليهم التي تتضمن الاشتراك في تشكيل عصابات مسلحة بغرض الانقلاب على نظام الحكم القائم ومؤسسته الدستورية والتخابر مع دولة أجنبية وارتكاب جرائم قتل واغتيالات بعد ثبوت ادانة المحكوم عليهم وارتباطهم المباشر بقيادة المليشيا الحوثية ضمن تنظيم عصابي مسلح.

وفيما يلي أسماء المتهمين المطلوب التحقيق معهم وتحريك الدعوة الجزائية ضدهم:

1ـ عبد الملك بدر الدين أمير الدين الحوثي – قائد عصابة ما يسمى أنصار الله الحوثي

2ـ يحيى بدر الدين أمير الدين الحوثي – عضو في العصابة منتحل صفة وزير التربية

3ـ مهدي محمد حسين المشاط – عضو في العصابة رئيس ما يسمى المجلس السياسي

4ـ عبد الخالق بدر الدين أمير الدين الحوثي – عضو بالعصابة منتحل صفة قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة

5 ـ عبد الكريم أمير الدين الحوثي – عضو بالعصابة منتحل صفة وزير الداخلية

6ـ اللواء/ يحيى محمد الشامي – عضو بالعصابة منتحل صفة مساعد القائد الأعلى

7ـ عميد زكريا يحيى محمد الشامي- منتحل صفة وزير النقل

8ـ عميد محمد ناصر محمد العاطفي- منتحل صفة وزير الدفاع

9ـ عميد عبد الله يحيى علي (أبو الحاكم ) – منتحل صفة رئيس هيئة الاستخبارات

10ـ عميد مبارك صالح المشن الزايدي – منتحل صفة قائد المنطقة الثالثة

11ـ عقيد هادي زويب ناصر خميس – منتحل صفة أركان حرب المنطقة الثالثة

12ـ عقيد ناصر احمد ضحيان المحمدي- منتحل صفة قائد حرس الحدود

13ـ عقيد عبد الله عبد اللطيف حمود مهدي – منتحل صفة قائد المنطقة الرابعة

14ـ عقيد حمود أحمد دهمش – منتحل صفة أركان حرب المنطقة الرابعة

15ـ يوسف أحسن إسماعيل المداني – منتحل صفة قائد المنطقة الخامسة

16ـ عبدالله حسين بدر الدين الحوثي – منتحل صفة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن

17ـ عبد القادر احمد قاسم الشامي- منتحل صفة وكيل جهاز الأمن السياسي

18ـ عقيد محمدعبد الكريم الغماري – منتحل صفة رئيس الاركان

19 . عقيد عامر علي عامر المروني – منتحل صفة مدير دائرة الاستخبارات

20 . عقيد إبراهيم علي الشامي – منتحل صفة قائد القوات الجوية

21 . جندي يوسف عبد الله حسين الفيشي – منتحل صفة قائد بألوية الحرس الجمهوري

22ـ مقدم عبد الحكيم هاشم الخيواني – منتحل صفة رئيس جهاز الأمن والمخابرات

23ـ عقيد عبد الحافظ محمد السقاف – منتحل صفة وكيل وزارة الداخلية

24ـ عقيد صالح مسفر الشاعر. منتحل صفة رئيس هيئة الدعم اللوجستي.

25ـ عقيد علي محمد الموشكي. منتحل صفة نائب رئيس هيئة الأركان.

26ـ عميد عبد الملك يحيى الدرة. منتحل صفة مدير دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع.

27ـ لواء عبد الوهاب يحيى الدرة. منتحل صفة وزير التجارة والصناعة.

28ـ عميد عبدالغني عبدالله الحوثي. منتحل صفة مدير مكتب جاهز الامن والمخابرات.

29 . عميد محمد يحيى غالب الحاوري. مستشار ما يسمى المجلس السياسي.

30 . عقيد علي غالب الحرازي. منتحل صفة نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي.

31 . عقيد علي محمد الكحلاني. منتحل صفة رئيس هيئة الدعم اللوجستي.

32 . عميد علي محمد ابو حليقة. منتحل صفة مدير دائرة الاستخبارات.

33 . عقيد عبد العزيز صلاح. منتحل صفة رئيس هيئة القوى البشرية.

34ـ عميد أحمد علي الخيواني. منتحل صفة مدير دائره المساحة.

35ـ عميد حسن صالح صبر. منتحل صفة قائد اللواء 314 .

36 . عقيد إبراهيم محمد المتوكل. منتحل صفة نائب مدير دائرة العمليات الحربية.

37 . عقيد يحيى قاسم سريع. منتحل صفة الناطق الرسمي للقوات المسلحة.

38ـ عميد شرف غالب لقمان. منتحل صفة الناطق الرسمي للقوات المسلحة سابقا.

39ـ عقيد محمد عبد الملك المروني. منتحل صفة مدير دائرة الأشغال العسكرية.

40 . عميد محمد فضل عبد النبي. منتحل صفة قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي.

41ـ عقيد منصور احمد السعادي. منتحل صفة أركان حرب القوات البحرية.

42ـ عميد محمد محمد قائد الحيمي. منتحل صفة قائد قوات الشرطة العسكرية.

43 . عقيد عبدالله عبد المزاغي. منتحل صفة أركان حرب قوات الشرطة العسكرية.

44 . عميد محمد محمد المقداد. منتحل صفة رئيس هيئة العمليات الحربية.

45 . عميد عابد محمد الثور. منتحل صفة مدير المتحف الحربي.

46ـ عميد ناصر حميد سعيد حميد. منتحل صفة مدير دائره التدريب.

47 . عميد محمد شرف الدين. منتحل صفة رئيس عمليات قوات الاحتياط.

48 . عقيد محمد عباس قاسم عامر. منتحل صفة وكيل جهاز الامن والمخابرات.

49ـ عميد على عبدالله العاقل. منتحل صفه رئيس عمليات المنطقة الرابعة.

50 . عميد فتحي قاسم سريع. منتحل صفة رئيس عمليات المنطقه السابعة.

51 . عميد محمد عبدالله ابو مهدي. منتحل صفة أركان حرب المنطقه السابعة.

52 . عميد مجلي مهيوب الغولي. قائد مايسمى المهام الخاصة.

53 . عميد عبدالواحد ابو راس. منتحل صفه وكيل جهاز الامن والمخابرات.

54 . عميد مراد محمد العوبلي. قائد اللواء الاول مشاه جبلي سابقا.

55ـ عقيد عبدالملك يحيى القائفي. منتحل صفة قائد اللواء 101 شرطه جوية.

56ـ عميد احمد جابر المطري. منتحل صفة قائد اللواء العاشر عمليات خاصة.

57 . عميد حسين محمد الروحاني. منتحل صفة قائد العمليات الخاصة.

58 . عميد احمد محمد الحاوري. منتحل صفة مدير دائره العلاقات.

59 . عميد محمد محمد صالح العظيمة. منتحل صفة مدير الدائرة القانونية.

60 . عميد عبد اللطيف العياني. منتحل صفة مدير دائرة القضاء العسكري.

61ـ عميد علي محمد اللساني. منتحل صفة قائد قوات الأمن الخاص.

62 . عميد ناصر محسن الشوذبي. منتحل صفة قائد قوات الامن الخاص.

63 . عميد علي يحيى قرقر. منتحل صفة قيادي في قوات الامن الخاص.

64 . عقيد حمود حسان الحارثي. منتحل صفة قيادي في قوات الامن الخاص.

65 . عميد عبدالله الشرفي. منتحل صفة مدير دائره المدرعات.

66 . علي سعيد الرزامي. منتحل صفة أركان حرب المنطقة السادسة.

67 . احمد شرف الدين. منتحل صفة مساعد قائد المنطقة الرابعة.

68 . عميد محسن اسعد السقلدي. منتحل صفة أركان حرب الشرطة العسكرية.

69 . عميد علي عياش المنصور. منتحل صفة مدير دائرة التخطيط.

70 . عميد عبدالله عيضه العلياني. منتحل صفة مدير عام مكافحه الارهاب.

71ـ عقيد احمد علي الحاشدي . منتحل صفة مساعد مدير العمليات الحربية.

72 . اللواء علي بن علي القيسي. منتحل صفة وزير الإدارة المحلية.

73 . عميد محمد صالح شيزر. منتحل صفة مدير الكلية الحربية.

74 . عميد عبد الله قاسم الجنيد. منتحل صفة مدير كلية الطيران والدفاع الجوي.

75 . عميد محمد علي القادري. منتحل صفة مدير الكلية البحرية

76ـ لواء عبد الواحد صلاح. منتحل صفة محافظ إب.

77 . عبده محمد الجندي. منتحل صفة محافظ محافظة تعز سابقا.

78 . علي محمد حمود طعيمان. منتحل صفة محافظ محافظة مأرب.

79 . محمد جابر عوض. منتحل صفة محافظ محافظة صعده.

80ـ محمد عياش قحيم. منتحل صفة محافظ محافظة الحديدة.

81ـ هلال عبده علي حسن الصوفي. منتحل صفة محافظ محافظة حجة.

82ـ فيصل احمد حيدر. منتحل صفة محافظ محافظة المحويت.

83 . حمود محمد عباد. منتحل صفة أمين العاصمة.

84 . عميد نايف عبدالله أبو خرفشة. مشرف عسكري بالعصابة بمحافظة حجة.

85 . احمد محمد يحيى حامد. مدير مكتب ما يسمى رئيس المجلس السياسي.

86ـ عميد عادل محمد علي الشرفي. منتحل صفة نائب مدير الهندسه العسكرية.

87 . محمد علي الحوثي. رئيس ما يسمى باللجنة الثورية.

Advertisements

88 . محمد عبدالسلام البخيتي. مسؤول تنظيم الضباط بما يسمى أنصار الله.

89 . صقر مغدي الصوفي. سكرتير قائد عصابة ما يسمي أنصار الله.

90ـ عقيد عبدالحميد المؤيد. منتحل صفة وكيل وزارة الداخلية.

91ـ عقيد عبدالعظيم عزالدين. منتحل صفة وكيل بوزارة الداخلية.

92ـ عميد الحسين عبدالله الوزير. قائد مايسمى إسناد الويه الساحل الغربي.

93 . حسن احمد شرف الدين. منتحل صفة أمين عام رئاسة الجمهورية.

94ـ إبراهيم محمد الديلمي . منتحل صفة سفير الجمهورية اليمنية لدى إيران.

95ـ نايف احمد حميد القانص. منتحل صفة سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية سوريا.

96 . عبدالعزيز صالح بن حبتور. منتحل صفة رئيس مجلس الوزراء.

97 . حسن محمد زيد. منتحل صفة وزير الشباب والرياضة.

98ـ علي حسن بدر الدين الحوثي. منتحل صفة وكيل بوزارة الداخلية.

99ـ احمد صالح هندي دغسان. قيادي عسكري بالعصابة.

100ـ يحيى حسن الحوثي. منتحل صفة مدير المركز الوطني الألغام.

101ـ عميد عبدالرحمن الغماري. منتحل صفه مدير مكتب القائد الاعلى.

102ـ حسين حمود العزي. منتحل صفة نائب وزير الخارجية.

103ـ سليم محمد نعمان مغلس. منتحل صفة محافظ تعز.

104ـ صادق عبد الله أبو شوارب. قائد عسكري بالعصابة.

105ـ اللواء جلال علي علي الرويشان. منتحل صفة نائب رئيس الوزراء.

106ـ عقيد محمد علي زهره. منتحل صفة مساعد مدير دائرة الاستخبارات.

107ـ هاشم إسماعيل علي احمد. مستشار ما يسمى رئيس المجلس السياسي.

108ـ عقيد امين عز الدين المويد. المستشار الأمني لرئيس ما يسمى المجلس السياسي .

109ـ عقيد مطلق المراني أبو عماد. منتحل صفة وكيل جهاز الامن القومي.

110ـ احمد عبد الله عقبات. منتحل صفة وزير العدل السابق.

111ـ عبد العزيز ضياء الدين البغدادي. منتحل صفة نائب عام.

112ـ ماجد مجاهد مبخوت الدرباني. منتحل صفة نائب عام.

113ـ نبيل ناصر العزاني. منتحل صفة نائب عام.

114ـ عصام عبدالوهاب السماوي. منتحل صفه رئيس المحكمه العليا.

115ـ جابر عبدالله غالب الوهباني. عضو مايسمى المجلس السياسي .

116ـ أحمد علي الشهاري. منتحل صفه رئيس هئيه التفتيش القضائي.

117ـ حسين علي حازب . منتحل صفه مايسمى وزير التعليم العالي.

118ـ عميد يحيى علي أحمد الراعي. منتحل صفه رئيس مجلس النواب.

119ـ عبدالرب صالح احمد جرفان. منتحل صفة رئيس الامن القومي.

120ـ محمد احمد احمد مفتاح. مستشار ما يسمى رئيس المجلس السياسي.

121ـ عميد محمد احمد الطالبي. منتحل صفة مساعد وزير الدفاع للشئون اللوجستية.

122ـ عميد يحيى شعلان غبيسي. منتحل صفة نائب رئيس هيئة الاسناد.

123ـ عميد سلطان صالح عيضه زابن. منتحل صفه مدير عام المباحث الجنائيه بالعاصمة.

124ـ خالد صالح قائد الماوري. منتحل صفه رئيس النيابه الجزائيه المتخصصة.

125ـ أحمد يحيى محمد علي المتوكل. منتحل صفه رئيس مجلس القضاء الاعلي.

126ـ محمد محمد الديلمي. منتحل صفه وزير العدل.

127ـ عبده إسماعيل حسن راجح. منتحل صفه رئيس المحكمه الجزائيه.

128ـ عميد محمد عبدالله اسحم. منتحل صفة مدير مدرسة الاستخبارات والاستطلاع.

129ـ عميد فواز حسن قائد نشوان. منتحل صفة رئيس الأمن القومي.

130ـ عقيد محمد يحيى الشهاري. منتحل صفة مدير السجن الحربي.

131ـ عقيد محمد عبد الرحمن الخالد. منتحل صفة قائد اللواء الثاني حرس حدود.

132ـ عميد منصور محسن معجير. منتحل صفة قائد اللواء 35 مدرع.

133ـ عميد حسن صلاح المراني. منتحل صفه مدير المؤسسة الاقتصادية العسكرية.

134ـ عميد عزيز راشد. منتحل صفه نائب الناطق الرسمي.

135ـ عميد سعيد محمد الحريري. منتحل صفة قائد المنطقة الخامسة الأسبق.

136ـ عميد علي صالح الانسي. منتحل صفة قائد لواء الدفاع الساحلي بالمنطقة الخامسة.

137ـ مجاهد احمد العمدي. منتحل صفة قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة.

138ـ عميد عبد الله غالب الكبودي. منتحل صفة مدير دائرة التقاعد العسكري.

139ـ عقيد عباد عبدالله الجود. قائد مايسمي محور الفرضة.

140ـ عميد علي أحسان المطري. منتحل صفة مدير الدائرة المالية.

141ـ عميد علي يحيى البخيتي. قائد مايسمى لواء القدس.

142ـ عميد حميد علي الخراشي. منتحل صفه قائد المنطقة السابعة.

143ـ عميد محمد راجح لبوزه. قائد المنطقة الخامسة سابقا.

144ـ عميد عبدالله محمد الحسني. منتحل صفة قائد الويه الحماية رئاسية.

145ـ عقيد جميل يحيى محمد زرعة. منتحل صفة قائد المنطقة السادسة.

146ـ عميد احمد عبد الله الشرفي. منتحل صفة قائد محور تعز.

147.عميد قاسم محمد العياني. منتحل صفة قائد محور اب.

148ـ عميد يحيى محمد الحملي. منتحل صفة رئيس شعبة اتصالات جبهه نهم.

149ـ عميد احمد علي الدعجري. منتحل صفة قائد محور الحديدة.

150ـ عقيد عبد المجيد الرمام. منتحل صفة قائد محور صعده الأسبق.

151ـ عقيد محمد عبد الجليل الشامي. منتحل صفة رئيس مصلحه الهجرة والجوازات.

152ـ عميد سلطان أحمد صالح فارع. منتحل صفة قائد الغرف الهندسيه بزراعه الالغام .

153ـ عقيد محمد عبد القادر عزيز. منتحل صفة قائد اللواء 122 مشاة.

154ـ عميد نجم الدين عبد الجليل عباد. منتحل صفة مدير دائرة شئون الضباط.

155ـ عقيد احمد محمد غيلان القحم. منتحل صفة قائد محور البقع.

156ـ نبيل احمد الربع شرف الدين. منتحل صفة مايسمى دائرة مكافحه التجسس.

157ـ عميد موسى علي العريمي. منتحل صفة مساعد وزير الدفاع.

158ـ عميد نجيب عبد الله ذمران. منتحل صفة قائد القاعدة الجوية.

159ـ عميد محمد آل عبد الله. منتحل صفة قائد اللواء الرابع حرس.

160ـ عقيد خالد علي حسين العندولي. منتحل صفة قائد اللواء 310.

161ـ عميد محمد احمد الماوري. منتحل صفة مدير دائرة العلاقات العامة بوزارة الدفاع.

162ـ عميد ناشر علي القعود. منتحل صفة مدير دائرة الخدمات الطبية.

163ـ عبد الرحمن الدمشقي. منتحل صفة نائب مدير دائرة الخدمات الطبية.

164ـ عميد علي حسن الوشاح. منتحل صفة مدير دائرة الاتصالات العسكرية.

165ـ عميد عبدالله حزام ضبعان. قائد الواء331 سابقا.

166ـ عميد عبد الكريم احمد سفيان. منتحل صفة نائب مدير دائرة التأمين الفني.

167ـ حنين محمد قطينة. منتحل صفة محافظ صنعاء.

168ـ عميد زكريا محمد أحمد المطاع. قائد عسكري مع الانقلابين

169ـ عميد يحيى محمد المهدي. منتحل صفه ما يسمى رئيس لجنه الدفاع والامن.

170ـ عميد عبدالله علي صقره. مدير مركز زراعه الالغام.

171ـ عقيد علي الضمين الشريف. منتحل صفة قائد القاعدة الجوية بالحديدة.

172ـ عميد قاسم راجح لبوزة. نائب ما يسمى رئيس المجلس السياسي.

173ـ محمد عبد العزيز الأمير. قائد خلايا متفجرات ومشرف محافظة مأرب.

174ـ عميد يحيى عبد الله الشرفي. مشرف على خلايا التفجيرات.

175ـ عميد اسماعيل غالب مرغم. خبير طيران مسير.

176ـ عميد الخضر سالم الجفري. خبير صواريخ منتحل صفه ناطق القوات الجويه.

177ـ صالح بن عسكر الهمداني. منتحل صفة قائد محور الجوف.

178ـ عميد محمد أحمد النزيلي. منتحل صفة قائد لواء النقل الثقيل.

179ـ عقيد احمد عبد الله السياني. منتحل صفة قائد لواء النقل الخفيف.

180ـ عميد حسن هاشم. منتحل صفة نائب مدير دائرة الاستخبارات.