شكرا لبحثكم عن خبر قرار ملزم بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي من ”الجالية اليمنية بأمريكا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعتزم الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، إقامة مؤتمرها الأول، أواخر سبتمبر الجاري، للخروج بقرار ملزم بشأن فتح مطار صنعاء الدولي .

وأوضح بلاغ تلقاه "المشهد اليمني"، أن الجالية اليمنية وعدد من نشطاء السلام سيطالبون في المؤتمر، مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة بإصدار قرار ملزم بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية وحركة الطيران وكذلك موانئ اليمن حتى يتسنى إدخال إمدادات إنسانية.

وذكر البلاغ بأن الفعالية ستقام بمدينة نيويورك بـ "قاعة الواحة" في الـ 20 من سبتمبر الجاري.

ويعد مطار صنعاء، مفتوحا أمام الرحلات الانسانية للمنظمات الدولية فقط؛ الامر الذي دفع الاف اليمنيين تسميته بمطار "الامم المتحدة".