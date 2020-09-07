شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الاسبوع الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكي يمني، بهطول أمطار غزيرة خلال الاسبوع الجاري على مناطق واسعة.

وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب، أطلع عليه "المشهد اليمني"، أن "موجة هوائية رطبة تخلق حالة من عدم الاستقرار الجوي في اليمن، مع عودة تهيؤ فرص هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية، خلال أيام النصف الثاني من الأسبوع الجاري".

يأتي ذلك فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الاحد، بان الساعات القادمة ستشهد هطول امطار متفرقة على ست محافظات.

وأوضح المركز في نشرة التوقعات، بان سحب ركامية كثيفة يرافقها هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية، و من المتوقع امتداد ها الى أجزاء من محافظات (تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة) في فترتى الظهيرة و المساء.

ونوه باحتمال تكون السحب الركامية الممطرة على السواحل الغربية و أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها.