شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة مصرع الفنان اليمني المشهور بشخصية”كشكوش” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفت مصادر مقربة حوثية اليوم الأحد أنباء مقتل الفنان الكوميدي سليمان داود المغروف بشخصية "كشكوش". وتداولت وسائل إعلام أنباء تفيد بأن الممثل اليمني الكوميدي الشهير المعروف بشخصية ”كشكوش” لقي مصرعه في محافظة الجوف وهو يقاتل في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقد ظهر داوود وهو يرتدي بزة عسكرية في أكثر من جبهة. ويأتي هذا في وقت بدأت فيه ميليشيا الحوثي بإجبار جميع القطاعات التخصصات في مناطق سيطرتها على القتال في الجبهات بما فيهم الفنانين.

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