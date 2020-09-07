شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يسقط 23 طائرة حوثية مسيرة في جبهات أربع محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش اليمني، خلال أغسطس الماضي، من إسقاط وتدمير 23 طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال بمحافظات صنعاء وصعدة والجوف والبيضاء.

ووفقاً لوحدة الرصد التابعة للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد تنوعت هذه الطائرات بين المسيرة الانتحارية التي تحمل متفجرات والاستطلاعية التي تحاول تصوير مواقع وتمركزات قوات الجيش وغالبيتها إيرانية الصنع.

وبلغ عدد الطائرات الحوثية المسيرة التي أسقطها الأبطال في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي صنعاء 11 طائرة مسيرة متفجرة واستطلاعية، و5 طائرات مسيرة متفجرة واستطلاعية في جبهات قانية بمحافظة البيضاء، و6 طائرات مسيرة "متفجرة واستطلاعية" في جبهات القتال بمحافظة الجوف، فيما أسقط الأبطال طائرة مسيرة انتحارية تحمل متفجرات في جبهة باقم بصعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يسقط 23 طائرة حوثية مسيرة في جبهات أربع محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.