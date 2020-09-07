إرتفاع أسعار الوقود بصنعاء و المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الى 150%

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يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفعت أسعار الوقود بصنعاء و المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الى 150%.

وقال المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية المعترف بها، في تقرير أطلع عليه "المشهد اليمني" أن "تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدت إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي".

وأشار التقرير الى أن "واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر كتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات، بما يؤكد أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين".

وأكدت بأن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13%، بإجمالي 3,260,443 طن، كان نصيب المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن.

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وتتراوح أسعار الدبة البنزين سعة 20 لتراً في المحطات المستحدثة ما بين 8000 إلى 9500 ريال.

وتشهد معظم شوارع العاصمة صنعاء، اختناق مروري على الرغم من انتشار محطات السوق السوداء المفتوحة للمشتقات النفطية "السفري"؛ وفقا لمصادر محلية.

وتزايدت بشكل لافت مظاهر السوق السوداء للمشتقات النفطية، في ظل تراجع عدد وأوقات التعبئة في المحطات التابعة لشركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي وتحتكر هذا النشاط الاقتصادي لصالح نافذين وقيادات تابعة لها.

وأثار انتشار هذه المحطات بشكل مخالف وغير قانوني، مخاوف سكان العاصمة صنعاء لما تشكّله من مخاطر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وترفض المليشيا إدخال شاحنات مشتقات نفطية قادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.