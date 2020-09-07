شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفصح عن مخاوفها من تحريك جبهات تعز وبدء ”ساعة الصفر” بعد سحب مقاتليها نحو مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفصحت مليشيا الحوثي، اليوم الاحد، عن مخاوفها من تحريك الجيش اليمني لجبهات محافظة تعز، بعد سحب عناصرها لتلتهمهم صحاري محافظتي مارب والجوف.

والمح سليم المغلس، المعين من المليشيا محافظا لتعز، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها "المشهد اليمني" إلى أن الشرعية تعتزم استئناف معركة التحرير في تعز، بزعم "التخفيف عن مارب".

وتابع مغلس مهددا:" فإنهم بذلك يفتحون مسارات ستنقلب على رؤوسهم"؛ حد زعمه.

وكانت مصادر محلية، أفادت الاسبوع الماضي، بانسحاب مقاتلي المليشيا من تعز نحو مارب.

ولفتت المصادر إلى أن الفرصة مواتية لبدء ساعة الصفر وإطلاق عملية تحرير شامل لمحافظتي تعز وإب.

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