شكرا لبحثكم عن خبر اشتداد المعارك في ماهلية وانقطاع تام للخط الدولي بين صنعاء ومأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت المعارك العنيفة والمستمرة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في قطع الخط الدولي بين صنعاء ومأرببشكل كامل.

وقالت مصادر محلية بأنه تم قطع الخط الدولي ارابط بين صنعاء ومارب كامل بعد اشتداد المعارك في ماهليه بمحافظة مأرب.

وأرجعت المصادر مسؤولية قطع الخط إلى ميليشيا الحوثي التي تحاول بكل جهودها فتح جبهات جديدة في محاولة إرباك لقوات الجيش الوطني في محافظة مأرب.

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