عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: ميليشيا الحوثي تسوق الوهم لتغطية خسائرها الفادحة

الإثنين 7 سبتمبر 2020

الخليج 365

تستمر ميليشيات الحوثي في تضليل عناصرها بالتسويق إعلامياً لانتصارات وهمية تحققها للتغطية على خسائرها البشرية الكبيرة وهزائمها مؤخراً.



وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي "تسوق الوهم، والحقيقة أنها تعيش حالة انهيار غير مسبوقة بعد استنزافها في معارك مفتوحة في جبهات مأرب والجوف والبيضاء" وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد سقوط المئات من عناصرها، بينهم قيادات في الصف الأول، وتدمير المئات من العربات المدرعة والآليات والأطقم.

وأشار الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، إلى أن جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية "يحققون انتصارات خلال 48 ساعة الماضية ويتمكنون من صد هجمات" الحوثيين حيث قاموا بتحرير مناطق واسعة في جبهات شرقي مدينة الحزم، وجبهات نجد العتق بمديرية نهم وقانية وهيلان وصرواح والمخدرة والضالع.

Advertisements

وأضاف: "في محافظة الجوف تمكن الجيش والمقاومة من تحقيق تقدم نوعي بعد تحرير منطقة جبال الصبائغ والمواقع المحيطة بها، وقرون الهنادية، وجبل عرفان، وقرن الكدادي، ومختم الحبيل، والاقتراب من قرية بئر المرازيق، وقطع خطوط الإمداد على ميليشيا الحوثي في جبهتي النضود، والعلم بعد تحرير جبل حويشان".

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمني قد نشر مقطع فيديو لرئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وهو يطلع على سير المعارك الميدانية في محافظة الجوف. وأكد أن المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال ستستمر حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر في اليمن.

كما نشر فيديو آخر للمواقع التي حررها الجيش الوطني، الجمعة، في جبهة الجوف.