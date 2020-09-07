شكرا لمتابعة خبر عن الشرعبي : التعبئة التي يقودها الاصلاح ضد التحالف في تعز هدفها الضغط لإبقاء الجنرال الاحمر من منصبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي والسياسي اليمني المعروف جلال الشرعبي ، عن الهدف الحقيقي من وراء الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة تعز ، والتعبئة التي يقودها حزب الاصلاح ضد التحالف في المحافظة.

وأكد الشرعبي ، في تغريدة على صفحته في تويتر ـ رصدها محرر “يمن الغد” ـ أن التعبئة التي يقودها حزب الاصلاح ضد التحالف في تعز هذه الفترة هدفها الضغط على التحالف من اجل إبقاء علي محسن الأحمر في منصبه نائبا الرئيس.

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وقال:” التعبئة التي يقودها حزب الاصلاح ضد التحالف في تعز ، هذه الفترة هدفها الضغط من اجل بقاء نائب الرئيس في منصبه”.

وأضاف الشرعبي “تعز التي يحاصرها الحوثي لا يتجه قادتها العسكريين لقتاله ولا لإيقاف عصابات القتل والنهب وسط المدينة..

يتهيأ علي محسن ليكون امير حرب يعيد امجاد امراء الحرب بالصومال”.