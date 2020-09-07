شكرا لمتابعة خبر عن مقتل مواطن يمني في الولايات المتحدة الامريكية (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل احد افراد الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الامريكية، يوم السبت، في مدينة بروكلن بنيويورك.

وقالت مصادر في الجالية ان الشاب ” زيد الزنداني ” – 31 عاما قتل بداخل سيارته بطلقين ناريين في الراس والعنق.

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واضافت المصادر ان الشرطة الامريكية فتحت تحقيقا في حادثة القتل الغامضة , مرجحة ان يكون دوافع الجريمة السرقة.

وتسجل حوداث قتل مستمرة لافراد الجالية اليمنية في امريكا.