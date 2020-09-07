شكرا لمتابعة خبر عن الجوف : معارك عنيفة شرق مديرية الحزم ومصرع قائد بارز وضابط رفيع وأسر العشرات .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المعارك العنيفة بين قوات القبائل والجيش من جهة ، وجماعة الحوثي ، من جهة أخرى ، شمال معسكر اللبنات شرق مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وقال مصدر قبلي ، إن معارك عنيفة شهدتها الجبهة، دون تقدم لأي طرف.

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وحافظت قوات القبائل والجيش على مواقعها التي سيطرت عليها يومي الجمعة والسبت شرق مدينة الحزم.

وبحسب المصدر ، ثبتت قوات القبائل والجيش مواقعها في قرن الكدادي وجبل عرفان وقرون الهنادية.

وشنت مقاتلات التحالف ، مساء امس الأحد ، عدداً من الغارات الجوية ، استهدفت مواقع وآليات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في جبهة النضود شرقي الحزم.

وقال مصدر عسكري ، إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية ، ودمرت ثلاثة أطقم وتجمعات لجماعة الحوثيي في جبهة النضود شرقي الحزم.

وفي سياق متصل لقي قائد إحدى جبهات جماعة الحوثي مصرعه في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش ورجال القبائل شرقي الجوف ، وسط خسائر فادحة تكبدتها ذراع إيران في اليمن.

وقال مصدر ميداني، إن قائد جماعة الحوثي في جبهة الصبايغ القيادي الحوثي طارق حسن المعوضي المكنى بـ”أبو المسيرة” لقي مصرعه، مع عدد من مرافقيه خلال العملية العسكرية الواسعة للجيش والقبائل شرق بير المرازيق.

وأضاف المصدر إن جماعة الحوثي تعرضت لخسائر فادحة في صفوفها على يد قوات الجيش والقبائل وبغارات التحالف العربي، مؤكداً سقوط 18 قتيلا و7 جرحى من عناصر جماعة الحوثي ووقوع 37 آخرين أسرى.

ووفق المصدر فإن من بين قتلى القيادات الحوثية قائد قوة الاستطلاع العقيد محمد ناصر الصوفي والذي لقي مصرعه خلال معارك مع القبائل والجيش شرقي بئر المرازيق.

وكان القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أعلن مساء السبت، تطهير جبال “الصبايغ” وعدد من المواقع المحيطة بها، وقطع خطوط إمدادات جماعة الحوثي.

وأكد الوائلي، في تصريح صحفي، أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر جماعة الحوثي وتدمير 3 عربات و7 أطقم وآليات قتالية بغارات مقاتلات التحالف، مشيراً إلى أن الانتصارات في جبهات الجوف ستتوالى خلال الساعات والأيام القادمة.