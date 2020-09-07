شكرا لبحثكم عن خبر بعد عامين من جريمتها ... شاهد بالفيديو تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلة ”طفل البساتين” في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بعد نحو عامان على الجريمة المروعة التي اشتهرت بإسم " طفل البساتين " تم اليوم الأحد اسدال الستارة نهائيا على الجريمة البشعة .

اعدمت السلطات القضائية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المدانة " بلقيس فرحان قايد" والتي تبلغ "34"عاما رميا بالرصاص بساحة عامة في البساتين بمديرية دار سعد.

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وسبق أن تم إعدام المتورطين في الحادثة قبل عام ونصف في نفس الساحة ، وتم تأخير تنفيذ الحكم بحق المدانة " بلقيس " نظرا لحملها وحتى تضع مولودها ويبلغ عامان بحسب القانون والشرع .

هذا وأشرف على تنفيذ حكم القصاص بحق المدانين، كلاً من د. يزيد عطروش، ومدير وحدة الطب الشرعي صلاح محمد حسين، وبحضور وكيل نيابة دار سعيد ومدير شرطة دار سعد الذرحاني وخليل فتحي احمد نائب قائد الحزام الامني قطاع كريتر وقائد قطاع المنصورة العقيد كمال الحالمي وعدد من القيادات الامنية والعسكرية.

وعقب الانتهاء من تنفيذ حكم الإعدام نُقل جثمان المدانة " بلقيس" إلى مستشفى الصداقة لتسليمها لذويها.