شكرا لبحثكم عن خبر مع اشتداد المعارك في مأرب.. 21 غارة لطيران التحالف العربي خلال ال 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف العربي 21 غارة على خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدف فيها مواقع ميليشيا الحوثي وتعزيزاتها. وتفصيلا شن الطيران غارة على البقع قبالة نجران وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وسبع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. كما شن طيران التحالف ثلاث غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بخمس غارات مديرية ولد ربيع وبثلاث غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء.

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