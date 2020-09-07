شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة ونائب رئيس الوزراء يفتتحون مشروع جديد في المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افتتح نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ومحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو في مدينة عتق،عاصمة المحافظة ملعب الفقيد ناصر الخليفي. ويأتي هذا الافتتاح بعد الانتهاء من تعشيبه بالنجيل الصناعي على نفقة السلطة المحلية، وهو أول ملعب قانوني معشب في المحافظة تم تنفيذه بدعم المحافظ محمد صالح بن عديو واشراف مكتب الشباب والرياضة بقيادة محسن سنان. وتشهد محافظة شبوة انتعاشا في المشاريع التنموية والخدمية على خلاف بقية المحافظات المحررة.



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