شكرا لبحثكم عن خبر اشارة الى رجال قبائل مأرب .. ” ايقتلوكم البدو” الحوثيون يجوبون صنعاء بمكبرات الصوت بحثا عن مقاتلين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جابت المليشيا الحوثية صباح اليوم عددا من قرى و مديريات محافظة طوق صنعاء بمكبرات الصوت "المكرفونات" بحثا عن مقاتلين لدعم جبهاتهم المنهارة في إقليم سبأ .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الأحد أن الحوثيين جابوا مديريات محافظة صنعاء بمكبرات الصوت وهم يقرعون الطبول لحشد أبناء القبائل للجبهات بعد نفاذ مخزونهم البشري في إقليم سبأ .

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وأضافت المصادر أن المشرفين الحوثيين دعوا أبناء القبائل إلى سرعة التحرك للجبهات وفي الوقت نفسه حذروا أقاربهم بخطورة الوضع في الجبهات في استخفاف واضح بعقول وأرواح أبناء القبائل .

وخاطب مشرف حوثي عددا من المقربين منه " انتبهوا تتحركوا ايقتلوكم البدو " في إشارة الى رجال القبائل من أبطال مارب و الجوف والبيضاء .

هذا وبحسب مصادر إعلامية فإن الحوثيين خسروا خلال شهر أغسطس أكثر من ثلاثة آلاف قتيل خلال شهر واحد فقط شيع منهم 350 فنيا في جامع الصالح وأكثر من 800 قتيل في ذمار وحجة واب وصعدة وعمران واعترفت وكالة سبأ التابعة لهم بمصرع 160 شخص ورصد الجيش الوطني مصرع 614 حوثيا خلال أسبوع فقط وفقا لإحصائية الصحوة نت .