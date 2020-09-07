شكرا لبحثكم عن خبر محاولة تسلل حوثية فاشلة في البيضاء والجيش يضرب المتسللين بقوة ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم بنيران الجيش الوطني خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي، السبت، أثناء محاولة مجاميع من عناصر الميليشيات التسلل باتجاه منطقة المشيريف، ووادي «اللب» شمالي محافظة البيضاء.

كما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل المليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن مع ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات؛ ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، ومصرع وجرح من كان على متنها.

من جهة أخرى، قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، بقذائف الدبابات إحدى قرى مديرية القريشية في البيضاء، وسط اليمن، بعد ساعات على قيامها بنسف منزلين في القرية.