شكرا لبحثكم عن خبر منها اليمن .... الأمم المتحدة تحذر من أكبر أزمات غذائية في 4 دول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر التقرير العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2020 أربع دول تشكل أكبر أزمات الغذاء في العالم، وتشمل اليمن وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من خطر تفشي المجاعة، وانعدام الأمن الغذائي، على نطاق واسع في أربعة بلدان متأثرة بالنزاعات.

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وأفاد غوتيريش خلال التقرير، بأن الدول الأربع تشكل أكبر أزمات الغذاء في العالم، لافتاً إلى أن تمويل المساعدة منخفض للغاية.

وقال إن العمل مطلوب الآن من أجل هذه الدول التي عانت سنوات من النزاع المسلح والعنف المرتبط به، مؤكداً أن سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وشمال شرقي نيجيريا وجنوب السودان مرة أخرى يواجهون شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة.

بدوره لفت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي إلى أكثر من 50 مليون شخص.