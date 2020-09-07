شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد شيخ قبلي بارز في معارك ”ماهلية” بمأرب (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد السبت، شيخ قبلي بارز، وهو يقاتل في صفوف الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية، في جبهة ماهلية جنوبي محافظة مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية، أن الشيخ "صالح ناصر أبو عشه المرادي" استشهد في جبهة ماهلية خلال المعارك التي يخوضها الجيش ضد المليشيات.

والشيخ "صالح المرادي" من أبرز مشايخ قبيلة "مراد"، أشهر قبائل مأرب التي تساند الجيش الوطني في الحرب ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

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وتشهد جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة ومتواصلة، منيت فيها مليشيا الحوثي بأكبر الخسائر في صفوفها، منهم قادة الصف الأول لجناحها العسكري.