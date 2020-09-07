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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بإسناد مقاتلات التحالف.. تقدم قوات الجيش الوطني في عدة جبهات
الإثنين 7 سبتمبر 2020
الخليج 365
حققت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية انتصارات في عدد من جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي.
وتمكنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، من إحراز تقدمات كبيرة في جبهات صرواح والجوف والبيضاء، سيطرت إثرها على مناطق استراتيجية وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الحوثية في عدة مواقع مهمة.
وتواصل قوات الجيش تقدمها، في هذه الأثناء، صوب قرية بئر المرازيق، شرقي مدينة الحزم (عاصمة الجوف). وقد تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيا في جبهتي النضود والعلم، عقب مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيا بينهم "محمد ناصر الصوفي" قائد الميليشيات في جبهة العلم، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.
وأكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي أن الميليشيات الحوثية "تعيش حالة انهيار واسع وغير مسبوق"، لافتاً إلى أن المعارك ما تزال مستمرة في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة الجوف وسط تقدم مستمر للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد مباشر من طيران التحالف.
كما أوضح الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن قوات الجيش حققت تقدمات نوعية أيضاً في جبهات نجد العتق بمديرية نهم (شرقي صنعاء) وقانية وهيلان وصرواح والمخدرة والضالع، لافتاً إلى أنها تواصل استهداف واستنزاف الميليشيا في تلك الجبهات.
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