شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يصطاد "مسيرة حوثية مفخخة" استهدفت السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يصطادمسيرةحوثية مفخخة استهدفت السعودية

الإثنين 7 سبتمبر 2020

الخليج 365

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة من دون طيار «مسيرة» في الداخل اليمني أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.

Advertisements

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية أن استمرار تلك الميليشيات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف المدنيين والتجمعات السكانية.

وأكد المالكي أن قوات التحالف ستتخذ الإجراءات كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.