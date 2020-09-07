التحالف يصطاد "مسيرة حوثية مفخخة" استهدفت السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يصطادمسيرةحوثية مفخخة استهدفت السعودية
الإثنين 7 سبتمبر 2020
الخليج 365
أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة من دون طيار «مسيرة» في الداخل اليمني أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية أن استمرار تلك الميليشيات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف المدنيين والتجمعات السكانية.
وأكد المالكي أن قوات التحالف ستتخذ الإجراءات كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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