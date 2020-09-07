شكرا لمتابعة خبر عن القوات السعودية : تحظر الصيد في سواحل المهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن القوات السعودية منعت مؤخرًا الصيادين من الإبحار في ساحل ضبوت بالمهرة (شرقي اليمن).

وأوضحت المصادر أن السعودية نشرت قوارب عسكرية في مواقع الصيد بسواحل ضبوت ومنعت الصيادين اليمنيين من الإبحار في المنطقة.

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وذكرت أن قوات المملكة تمنع الصيادين اليمنيين من التحرك في المياه الموسمية والوحيدة خلال فصل الخريف، الذي يعد موسما وحيدا للصيد بسبب اضطراب البحر طوال باقي أيام السنة.

وأكدت أن أهالي المحافظة أفشلوا قبل أشهر محاولات للقوات السعودية لبناء نقاط مراقبة عسكرية في شاطئ سيحوت عبر تعطيل عمل الفريق الهندسي وإجباره على الرحيل.

ومنذ نهاية 2017، كثفت السعودية من حضورها العسكري عبر تأسيس عدد من القواعد العسكرية في المهرة أغلبها مطلة على البحر العربي.