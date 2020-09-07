شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعلنون قبل قليل قصف مطار أبها الدولي ومواقع عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي قبل قليل قصف مطار ابها الدولي بالمملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيون يحيى سريع: ’’سلاح الجو ينفذ بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها الدولي وكانت الإصابة دقيقة‘‘

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وأضاف: إن استهداف مواقع عسكرية في مطار أبها يأتي ردا على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار التحالف والحصار على اليمن حسب قوله.