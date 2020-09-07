شكرا لمتابعة خبر عن انفجار يودي بحياة أربعة أطفال وجرح أمراتين بمديرية بيحان في شبوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجرت عبوة ناسفة بسيارة احد المواطنين في محافظة شبوة ما ادى الى وفاة اربعة اطفال وجرح أمراتين وطفل .

وقالت مصادر اعلامية ان عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مواطن في طريق رئيس في منطقة الكراع بمديرية بيحان .

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واضافت ان الانفجار اودى بحياة اربعة اطفال وجرح امراتين وطفل وجميعهم من اسرة واحدة .

وتشهد مناطق شبوة صراعا محموما بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي ورجحت مصادر ان العبوة كانت معدة للتفجير في إطار صراع على الاستيلاء على المحافظة من كلا الجانبين .