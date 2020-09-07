شكرا لمتابعة خبر عن بتوجيه من الرئيس هادي .. رجل أعمال سعودي يستولي على مساحة شاسعة في أراضي حضرموت وردود أفعال غاضبة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ( وثيقة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من الناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي ، مذكرة رفعها مواطن سعودي الى محافظ محافظة حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك ، طلب فيها تمليكه أرض بسعة ثلاثة مليون وخمسة وستين الف متر مربع في حضرموت

وتضمنت الوثيقة التي رفعها المواطن السعودي المستثمر "خالد بن ابراهيم النملة" ، توجيه محافظ محافظة حضرموت الى مسؤول العقارات بمنح النملة الحق في التملك على الأرض بتوجيه من الرئيس "عبدربه منصور هادي" .

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وأثارت الوثيقة ردود افعال واسعة بين مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين عبروا عن غضبهم وإمتعاضهم من السماح بتملك النملة هذه المساحة الشاسعة .

وفي السياق ندد الناشطون بهذا التصرف معتبرين ذلك تعدي على الأراضي اليمنية بتمليك الأجانب اراضي يمينة ، وهو الأمر الذي لن يتقبله أي يمني مهما كانت مسؤوليته.

وتساءل بعض الناشطين بإستغراب قولهم اذا كانت الحكومة الشرعية برئيسها سمحت للمواطن السعودي بإمتلاك هذه المساحة من أرض حضرموت ، فكيف اذا طلبت السلطات السعودية أي محافظة لا شك أن حكومتنا الموقرة ستمنهحم ذلك وبسهولة.

وينشط في محافظة حضرموت عدد من الأجانب بعد ان تملكوا أراضي بمسحات كبيرة ، ليقوموا بإستثمارها دون أن يستفيد المواطن أي شيء منها.