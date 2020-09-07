شكرا لمتابعة خبر عن اغتيال أحد عناصر “النخبة” واصابة مواطن برصاص مجهولين في شبوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل أحد مليشيات “النخبة الشبوانية” الممولة إماراتيا ، الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020م ، برصاص مجهولين في محافظة شبوة ، شرقي اليمن.

وأكد مصدر محلي بالمحافظة ، أن مسحلين مجهولين أطلقوا النار على أحد عناصر مليشيات “النخبة الشبوانية” التابعة للانتقالي، رامي علي بن رشيد ، أمام سوق القات في جول الريدة ، بمديرية ميفعة.

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مبينة أن المسلحين يستقلون سيارة نوع “هايلوكس”، أطلقوا النار على بن رشيد ، أدى إلى مصرعه في الحال.

وأوضحت مصادر أخرى ، أن المواطن أحمد بوبكر تربش ، أحد أبناء مديرية نصاب ، أصيب في وقت سابق من الأحد ، برصاص مسلحي الإصلاح في منطقة الجلفور.

مبينة أن تربش ، كان يرفع علم الانتقالي “الانفصالي”على سيارته ، ليتفاجئ بإطلاق النار عليه أثناء تواجد أطفاله معه في السيارة.